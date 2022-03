Alec Baldwin será pai pela oitava vez; esposa celebra: ‘Um presente em tempos incertos’

Ator compartilhou a notícia após passar um período recluso por matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins nos bastidores do filme ‘Rust’

Reprodução/Instagram/hilariabaldwin Alec Baldwin já tem seis filhos com Hilaria e uma filha de um relacionamento anterior



O ator Alec Baldwin, de 63 anos, e sua mulher, Hilaria, de 38, anunciaram que estão esperando o sétimo filho do casal. No entanto, essa é a oitava vez que o artista se torna pai, pois também é pai de Ireland, de 26 anos, fruto de um relacionamento anterior com a atriz Kim Basinger. “Depois de muitos altos e baixos nos últimos anos, temos uma empolgante e enorme surpresa: mais um ‘Baldwinito’ está chegando. Tínhamos certeza de que nossa família estava completa, mas estamos muito felizes com essa surpresa”, escreveu Hilaria nas redes sociais. Alec, de fato, enfrentou meses difíceis após um acidente no set de filmagens do filme “Rust” em outubro do ano passado. Ele matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins ao disparar de forma acidental um revólver que estava carregado com munição real.

Ao anunciar que serão pais novamente, Alec e a mulher postaram um vídeo mostrando a reação dos outros filhos ao receberem a notícia. “Eles estão super animados! Nosso novo bebê é um ponto muito brilhante em nossas vidas. Uma bênção e um presente em tempos tão incertos”, comentou Hilaria, que aproveitou o momento para dizer que, após passar por um período reclusa, decidiu retornar às redes sociais. “Estou de volta e ansiosa para continuar com vocês nesta jornada selvagem que chamamos de ‘vida’”, declarou. A filha mais nova de Alec e Hilaria é María Lucía Victoria, de 1 ano e 1 mês. Ela é a única que nasceu por meio de uma barriga de aluguel. Eles também são pais de Edu, de 1 ano e 6 meses, Romeo, de 3 anos e meio, Leonardo, de 5 anos, Rafael, 6 anos, e Carmen, 8 anos.