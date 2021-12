Alec Baldwin diz que não puxou o gatilho da arma que matou diretora de fotografia de ‘Rust’

Ator afirmou que o episódio foi o pior de sua carreira e disse não saber como a bala que matou a diretora Halyna Hutchins chegou ao set de filmagem

Reprodução/Instagram/alecbaldwininsta/25.10.2021 Alec Baldwin deu primeira entrevista após o episódio



O ator Alec Baldwin afirmou que não puxou o gatilho da arma que matou Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme “Rust“, no set de filmagens. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao jornalista George Stephanopoulos, da ABC News, sendo que a reportagem completa será exibida nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 2. “Bem, o gatilho não foi puxado. Eu não puxei o gatilho”, diz o ator no trecho liberado. “Eu nunca apontaria a arma para alguém e puxaria o gatilho para ela. Nunca”, afirmou Baldwin na conversa. Além disso, o ator também afirmou que o episódio foi o pior de sua carreira e disse não saber como a bala chegou ao set de filmagens do longa. “Alguém colocou uma bala de verdade na arma. Uma bala que nem era para estar no local”, continuou o ator. O acidente aconteceu no dia 21 de outubro, quando Baldwin estava ensaiando em uma cena que deveria atirar em direção à câmera.