Além de ‘2 filhos de Francisco’: Conheça produções feitas por Breno Silveira, morto aos 58 anos 

O cineasta também dirigiu ‘Gonzaga: de pai para filho’, ‘Entre Irmãs’ e algumas séries e filmes

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Silveira morreu aos 58 anos, vítima de infarto fulminante



O mundo do cinema entrou em luto neste sábado, 14, com a notícia envolvendo Breno Silveira, que estava filmando o longa “Dona Vitória”, no interior do Pernambuco, quando sofreu um infarto fulminante e morreu aos 58 anos. Conhecido por produzir o filme “2 filhos de Francisco“, que conta a história de Zezé de Camargo e Luciano, o cineasta também dirigiu “Gonzaga: de pai para filho” e “Entre Irmãs”, que foram transformados em minisséries. A série “Dom”, lançada no ano passado no Amazon Prime Video, inclusive, foi uma das autorias do brasiliense, nascido em 5 de fevereiro de 1964. Veja abaixo as principais obras produzidas por Silveira.

2 filhos de Francisco

Breno Silveira ficou nacionalmente conhecido após o lançamento de “2 filhos de Francisco”, em 2005. Sucesso de bilheteria, o longa conta a história Zezé di Camargo e Luciano pelo olhar de Francisco, pai da dupla.

Era Uma Vez…

Três anos depois, Breno Silveira lançou “Era Uma Vez”, romance de um casal que evoca a história de Romeu e Julieta. Nele, Dé Nina formam um casal apaixonado, mas são separados por motivos econômicos e sociais.

À Beira do Caminho

Neste filme, que foi ao ar em 2012, um caminhoneiro decide deixar sua cidade e atravessar o Brasil. No meio do caminho, no entanto, ele encontra um menino, que está em busca do pai escondido em seu caminhão.

Dias de Trégua

Daniel Silveira teve a honra de produzir o filme oficial dos Jogos Olímpicos de 2016. Nele, é retratado a construção da cidade olímpica e a emoção dos atletas, além do conturbado momento político pelo qual o Brasil passava.

Entre Irmãs

Com roteiro de Patrícia Andrade e baseado no romance “A Costureira e o Cangaceiro”, o filme produzido em 2017 e se passa em Pernambuco, nos anos 1930. O longa conta a história de duas irmãs que se separam após um trágico acidente. Uma delas vai para a cidade grande e conhece a alta sociedade; a outra passa a conviver com um grupo de cangaceiros.

1 Contra Todos

A série retrata o jovem Cadu, um defensor público preso injustamente ao ser confundido com um traficante de drogas, mas que consegue manter seus ideais durante o cárcere.

Dom

A obra mais recente do cineasta é uma série que conta a história de Pedro Dom, criminoso chamado pela imprensa de “ladrão fashion” e “assaltante de casas mais procurado do Rio” aos 23 anos, ele foi morto pela polícia em 2005. A produção está disponível no Prime Vídeo.