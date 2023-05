Alessandra Negrini faz selfie de lingerie e reflexo no espelho chama atenção: ‘Dando zoom’

Atriz de 52 anos, que recentemente se despediu de ‘Travessia’, viralizou nas redes sociais e recebeu elogios

Reprodução/Instagram/alessandranegrini Alessandra Negrini viralizou ao postar selfies que fez no espelho



A atriz Alessandra Negrini fez a temperatura subir ao postar uma selfie de lingerie na noite de quarta-feira, 17, em suas redes sociais. Um detalhe que não passou despercebido é que no reflexo do espelho é possível ver o corpão da artista de 52 anos. As fotos da atriz viralizaram e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 18. “O dia que a Alessandra Negrini quiser, eu quero também”, declarou uma pessoa. “Alessandra Negrini não vai parar enquanto não seduzir todas as pessoas do país. Hoje ela foi covarde no Instagram”, afirmou um fã. “A menina sentada na minha frente no ônibus está dando zoom na bunda da Alessandra Negrini”, contou outro. “Alessandra Negrini postou uma foto de lingerie, afetando totalmente meu psicológico”, brincou mais um. “Assim não dá, cara. Para, por favor, eu namoro”, pediu uma seguidora nos comentários do post da artista no Instagram. Alessandra, que recentemente se despediu de Guida, personagem que viveu na novela “Travessia”, é frequentemente elogiada nas redes sociais, não apenas pelas fotos sensuais, mas também por seus trabalhos como atriz. Um dos sucessos atuais da atriz é a personagem Cuca, da série brasileira da Netflix “Cidade Invisível”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

o dia que a alessandra negrini quiser, eu quero também pic.twitter.com/fNgdOWKyEQ — faby jurídico modern family (@fabyollaverass) May 18, 2023

Alessandra Negrini não vai parar enquanto não seduzir todas as pessoas do país. Hoje ela foi covarde no Instagram — Paulo (@vampetanarampa) May 18, 2023

alessandra negrini postou uma ft de lingerie, afetando totalmente meu psicológico pic.twitter.com/6r1QL81WQo — Henrique (@kinnieshun) May 18, 2023

eu tentando explicar minha obsessão pela Alessandra Negrini pic.twitter.com/VgLTcYC9B4 — Allycia 🦋 (@tillynism) May 9, 2023

sim alessandra negrini você é a mulher mais linda desse mundo pic.twitter.com/kbCGsLuV5T — ju (@negrinismile_) May 18, 2023

a menina sentada na minha frente no onibus ta dando zoom na bunda da alessandra negrini AGORA — Roger (@r0nger) May 18, 2023

A ALESSANDRA NEGRINI MEU DEUS pic.twitter.com/1fUdb5rdjx — isa daora (@isazzsy) May 18, 2023