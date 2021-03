Alessandra Negrini bomba nas redes sociais ao falar de ‘BBB 21’, maconha e ‘Cidade Invisível’

Atriz revelou para quem do reality está torcendo, falou como foi participar da série da Netflix e tirou outras dúvidas dos seus seguidores

Reprodução/Instagram/alessandranegrini/12.03.2021 Alessandra Negrini respondeu a várias perguntas de seguidores do Instagram



A atriz Alessandra Negrini, que se destacou na série “Cidade Invisível” por dar vida a personagem folclórica Cuca, resolveu responder perguntas dos seguidores no Instagram e essa interação fez tento sucesso que ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 12. Sobre a produção da Netflix criada por Carlos Saldanha, a veterana atriz afirmou que foi uma alegria de ter participado desse projeto e deixou claro que não faz ideia de quando a segunda temporada será lançada. “Espero que vocês também tenham essa pontinha de orgulho e compartilhem essa sensação. A gente está falando da gente para mais de 190 países e falando coisas bonitas, não essa porcaria que está acontecendo agora! A gente está precisando levantar a moral, né?”, comentou a artista.

Um seguidor quis saber se Alessandra acredita em relacionamentos entre famosos e anônimos e ela respondeu: “Claro que eu acredito, amor não tem nada a ver com fama”. Já outro quis saber se ela estava solteira, mas a atriz resolveu manter o mistério e não respondeu. Quando a quarentena acabar, a intérprete de Cuca disse que quer abraçar os pais, dançar muito e comemorar com os amigos. Outro assunto especulado por mais de um seguidor é se artista fuma maconha. “Não, eu não fumo. Eu tenho um jeitinho que talvez as pessoas achem meio diferente, mas eu não fumo”, respondeu em um primeiro momento. Ao receber mais uma pergunta do gênero tinha chegando, ela voltou a dizer: “Que cisma é essa. Eu não fumo maconha, tenho um olhinho fechado porque é da minha genética”.

Ao falar sobre o isolamento social, a ex-contratada da Globo disse que não se sente entediada e que a arte tem salvado as pessoas nesse momento de pandemia. Ela também contou que nesse período passou a acompanhar o “BBB 21”. “Estou vendo Big Brother pela primeira vez na vida. Eu me apeguei porque eu fico vendo com a minha filha, a gente se diverte e eu estou torcendo pela Juliette.” Alessandra contou ainda que não é vegana, que sua comida favorita é feijoada e, ao ser questionada se apoia a luta LGBTQ+, disse: “Claro que eu apoio, a luta é de todos. Estamos juntos para uma sociedade mais bonita, mais feliz, mais amorosa”.

