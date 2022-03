Alexandre Nero, Maíra Cardi, Rafinha Bastos: famosos criticam Will Smith após atitude no Oscar

Ator deu um tapa no rosto de Chris Rock ao vivo durante a cerimônia após o humorista fazer uma piada com sua mulher, Jada Pinkett

Reprodução/ABC Will Smith chorou no seu discurso e pediu desculpas à Academia



A atitude de Will Smith no Oscar 2022 dividiu opiniões e está rendendo assunto nas redes sociais nesta segunda-feira, 28. Muitos famosos estão se posicionando sobre o caso e alguns estão criticando a forma como o ator reagiu por não gostar de uma piada feita pelo humorista Chris Rock sobre sua mulher, a atriz Jada Pinkett. Antes de anunciar o ganhador do prêmio de Melhor Documentário, Chris fez algumas brincadeiras com a plateia e falou a Jada, que está careca por conta de uma doença chamada alopecia, poderia participar da sequência de “G.I. Jane”. No filme, a protagonista vivida por Demi Moore aparece com o cabelo raspado. Will se irritou e deu um tapa no rosto do humorista. O ator Alexandre Nero comentou sobre o caso no Twitter: “Imagina se todo mundo que se sentir ofendido levantar e dar um tapa na cara do sujeito? Não podemos ser esse tipo de exemplo. Erramos…Will Smith é grande e amado pelo mundo todo. Espero que reconheça o erro, porque não é um bom modelo a se seguir”.

A influenciadora digital Maíra Cardi também criticou a atitude do vencedor do Oscar de Melhor Ator. A mulher de Arthur Aguiar disse que entende que o comediante riu da dor de uma pessoa que o artista ama, mas acredita que faltou ele ter inteligência emocional para lidar com a situação. “A partir do momento que ao vivo e [em um lugar] com plateia uma pessoa se levanta e bate na outra, além dela perder a razão, a gente questiona: até onde vai o equilíbrio emocional dessa pessoa? Agora ele está batendo por ela [Jada] e quando ele bater nela? Uma pessoa levanta daquela maneira, com aquele ímpeto, sem controlar suas próprias emoções no meio de uma premiação ao vivo e dá um soco [em outra], eu não acredito que aquilo ali tenha sido pontual”, afirmou nos stories do Instagram.

Vários humoristas brasileiros também se posicionaram contra o ator e demonstraram uma certa preocupação. “Will Smith bate num comediante de 45 quilos e depois sobe no palco para dizer que está na Terra para propagar o amor. Tá certo então, jovem. Certinho”, ironizou Rafinha Bastos. “O Will Smith deu ideia pra uma galera aí que não curte piada. Se a onda pega, em breve os humoristas estarão sem dentes”, postou Oscar Filho. “Como o Brasil é macaco dos EUA, minha aposta é: três meses para alguém repetir a atitude do Will Smith e dar um socão na cara de algum comediante/host/ator que discordar. E obviamente será aplaudido pelas redes sociais”, escreveu Mauricio Meirelles, que após opinar sobre o assunto chegou a privar seu Twitter por algumas horas.

