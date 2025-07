Alexandre Pires anuncia nascimento de primeiro neto

Ravi é fruto do relacionamento de sua filha, Carol Pires, com Matheus Gomes; músico postou imagens em suas redes sociais

Divulgação/Instagram/@alexandrepires_ Alexandre Pires postou foto ninando neto e também posando ao lado de sua filha e do genro



Alexandre Pires, aos 49 anos, compartilhou um momento especial em suas redes sociais: ele se tornou avô pela primeira vez. O cantor publicou imagens onde aparece segurando seu neto, Ravi, fruto do relacionamento de sua filha, Carol Pires, com Matheus Gomes. Nas fotos, o artista é visto com carinho ninando o pequeno e também posando ao lado da filha e do genro, celebrando essa nova etapa na vida da família.

Emocionado, Alexandre expressou sua gratidão pela chegada do neto, agradecendo a Deus. Em sua postagem, ele escreveu: “No colinho do vovô! Obrigado Deus!”. Além disso, desejou bênçãos para Ravi e toda a família.

Veja publicação de Alexandre Pires:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

*Reportagem produzida com auxílio de IA