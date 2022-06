Aline Campos revela que foi vítima de estupro ao prestar apoio à Klara Castanho

Ex-bailarina do Faustão disse que para superar o abuso sexual precisou trabalhar o assunto na terapia

Reprodução/Instagram/soualinecampos Aline Campos elogiou coragem de Klara Castanho em expor caso de abuso



A atriz e ex-bailarina do Faustão Aline Campos prestou sua solidariedade à atriz Klara Castanho, que relatou nas redes sociais que foi vítima de um abuso sexual, engravidou e decidiu dar a criança para adoção. No Instagram, Aline elogiou a coragem da atriz de falar abertamente do assunto e revelou que também já foi vítima de abuso. “Pensem numa mulher especial… Klara Castanho é luz e foi vítima de algo infelizmente ainda muito comum em nossa sociedade! Eu já fui estuprada também… sim! Mas não com as mesmas consequências que ela! Mas, e se tivesse tido as mesmas? Pode ser, sim, que eu fizesse a mesma coisa ou que tivesse abortado de forma clandestina, cheia de riscos”, afirmou a bailarina.

Aline disse que o forte relato de Klara levantou uma reflexão. “Assim como ela, milhares de mulheres são vítimas de estupro e abusos sexuais e ainda são vistas como culpadas pela massa da sociedade. Isso é muito sério!!! O que Klara e todas essas mulheres precisam é de um olhar amoroso, de compaixão, apoio e justiça.” A artista também enfatizou que o abuso sexual que ela sofreu não foi recente. “Com relação a mim, não se preocupem! Faz muito tempo e já trabalhei muito isso na terapia… hoje sou mais forte por ter superado. Mas muitas que, por exemplo, não tem o apoio em casa ou não tem condições de fazer terapia, acabam tirando a própria vida, seja literalmente ou vivendo para sempre atrás de um trauma que bloqueia a vida em todos os aspectos”. Por fim, Aline falou que Klara é “uma mulher inspiradora”: “Tenho certeza que vai superar e se tornar ainda mais potente!!! Estamos com você e com todas essas vítimas”.