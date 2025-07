Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim do namoro após três meses juntos

Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciaram o término do namoro nesta quinta-feira (17). O relacionamento, que teve início durante o confinamento no Big Brother Brasil 25, foi oficializado apenas em maio, pouco depois do fim do reality. Segundo os dois, a decisão foi tomada em comum acordo. “Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes”, disse Aline, por meio de uma publicação nas redes sociais. O comunicado, que também foi replicado por Diogo, destacou o pedido de respeito e privacidade neste momento. “Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade”, completou a ex-BBB.

Relacionamento marcado por polêmicas

O romance entre Aline e Diogo começou dentro do reality e foi recheado de polêmicas. Ainda durante o programa, o casal enfrentou a desaprovação de pessoas próximas: Vinicius, melhor amigo de Aline, e Vilma Nascimento, mãe de Diogo. Além disso, durante uma dinâmica de indicação ao Paredão, Diogo não defendeu Aline e ela foi para berlinda.

Fora do confinamento, no entanto, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento. Aline chegou a falar sobre a fase mais reservada do casal longe das câmeras e comentou sua relação com a sogra, marcada por desentendimentos durante o programa. “Sempre respeitei a dona Vilma. […] Aqui fora, a gente também está tendo a oportunidade de viver outra realidade e sigo com o mesmo pensamento”, disse em entrevista ao Gshow.

*Com informações do Estadão Conteúdo