Almir Sater é parado por policiais e agentes tietam o artista: ‘Senhor é dono dessa chalana?’

Cantor é proprietário de áreas rurais na região de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul; oficiais de segurança publicaram uma foto do encontro nas redes sociais

Reprodução/Facebook/Policia Militar do Mato Grosso do Sul Policiais militares do 7º Batalhão de Aquidauana publicam foto com o cantor Almir Sater



Policiais militares do 7º Batalhão de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, realizavam um patrulhamento na região durante a tarde desta quarta-feira, 22, quando pararam um cidadão que transitava na região. Tratava-se de Almir Sater, cantor, ator e compositor. O encontro com um dos integrantes da versão antiga de ‘Pantanal’ fez com que os agentes de segurança tietassem o artista e publicassem o episódio nas redes. No post, os policiais detalham o encontro: “Já estava escurecendo… Nossa equipe da Patrulha Rural avistou o Eugênio [personagem de Pantanal], próximo à chalana, contemplando o horizonte no barranco do Rio. O policial se aproximou e perguntou: – O senhor que é o dono da chalana? E ele respondeu: ‘Essa é minha sina, correr as águas desse Pantanal de cima/abaixo… Levando e trazendo gente… Sonhos… Esperança… Essa vida é bonita demais pra se ser sozinho…’. Muito obrigado, Eugênio, por levar e trazer: gente, sonhos e esperança! Enquanto nós da PMMS buscamos levar paz e segurança”.