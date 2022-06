Procurador que agrediu colega em Registro é preso em Itapecerica da Serra

Polícia Civil havia solicitado à justiça na última quarta-feira que decretasse a prisão preventiva do agressor

Reprodução/Twitter/@Marlonluz Procurador foi preso a mais de 130 quilômetros de distância de Registro



O procurador Demétrius Oliveira de Macedo, de 34 anos, que espancou a procuradora-geral da prefeitura de Registro, em São Paulo, Gabriela Samadello, foi preso na manhã desta quinta-feira, 23. Ele foi encontrado por agentes de segurança na cidade de Itapecerica da Serra, a mais de 130 quilômetros de distância de onde trabalhava. A informação é da assessoria de comunicação da delegacia central da Polícia Civil do Estado. Na última quarta, 22, a polícia havia solicitado à justiça que decretasse a prisão preventiva do agressor. Ele presta depoimento à polícia neste momento. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), também comentou a notícia: “Informo em primeira mão, a polícia civil acaba de prender o agressor Demetrius Macedo. Que a Justiça faça a sua parte agora e use contra ele todo o peso da lei. Agressor de mulher vai para a cadeia aqui em São Paulo. Denuncie sempre”, escreveu.