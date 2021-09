Alvo de críticas, Huck comemora novo ‘Domingão’: ‘Começamos com pé direito’

Apresentador disse estar ‘muito feliz’ e recebeu apoio de amigos e colegas nas redes sociais; estreia foi criticada por internautas por série de falhas e erros técnicos

Reprodução / Instagram @lucianohuck Parte das críticas aconteceram pela repetição do formato usado no "Caldeirão do Huck" e internautas pediram o retorno de Faustão



O apresentador Luciano Huck comemorou nas redes sociais a estreia do programa “Domingão com Huck” neste domingo, 5. Em publicação no Instagram, ele dividiu com os seguidores um registro do programa e disse estar “muito feliz” com o resultado. “Que dia! Quantas emoções! Cheguei em casa agora. Cansado, aliviado e muito feliz! Obrigado a todos que acompanharam o Domingao. Começamos com pé direito. Vem muito mais por aí! Seguimos juntos”, escreveu na publicação, que recebeu centenas de comentários de apoio de famosos. “Padrão Luciano de qualidade e entrega! Sensacional, irmão!”, disse o cantor Thiaguinho. “Foi incrível. Parabéns Lu”, afirmou Wanessa Camargo. No entanto, embora entre os colegas e amigos os comentários sejam positivos, a estreia do novo programa de Huck foi alvo de muitas críticas nas redes sociais, entre elas por uma série de falhas técnicas e “furos”.

Um dos momentos mais citados pelos internautas foi a abertura do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, onde o apresentador falou em “jogaço” entre Brasil e Argentina. O jogo, no entanto, havia sido cancelado após agentes da Anvisa entrarem em campo para deportarem quatro atletas argentinos que tinham descumpridos regras sanitárias ao entrar no país. “Luciano Hulk, acabou de soltar um: ‘Brasil x Argentina, um jogaço de bola!’ Programa gravado é isso aí. Nem jogo teve. Que beleza!”, escreveu um internauta. Outras críticas aconteceram pela repetição do formato usado no “Caldeirão do Huck” e internautas pediram o retorno de Faustão, que deixou a emissora em junho deste ano. “Domingão com Hulk [sic] está completamente sem cor, sem vida, sem ânimo. Faustão é outro patamar”, disse um seguidor que acompanhava o programa.

Que dia! Quantas emoções! Cheguei em casa agora. Cansado, aliviado e muito feliz! Obrigado a todos que acompanharam o @domingao . Começamos com pé direito. Vem muuuuito mais por aí! Seguimos juntos 🙌 https://t.co/kmpEC3pWgA — Luciano Huck (@LucianoHuck) September 6, 2021

Geralmente bate uma deprê no domingo na hora do Fantástico. O Luciano Huck conseguiu adiantar esse sentimento de derrota do brasileiro com seu #Domingão. — Fábio Sallum (@FabioSallum) September 5, 2021

O Huck deve estar muito nervoso pela pressão q foi a boa performance da estreia do Mion e a substituição do Leifert. Interrompe convidado, passa na frente, não finaliza as palavras, erra o roteiro, não consegue fazer bons ganchos. Nem parece q tem anos de experiência #Domingao — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) September 6, 2021