Estreia de Luciano Huck no ‘Domingão’ é comparada a horário eleitoral e divide opiniões

Apesar de ter desistido de lançar sua candidatura à presidência da República para assumir o comando de um dos programas mais tradicionais da Rede Globo, o apresentador foi criticado nas redes sociais por abrir o televisivo com um vídeo com mensagens inspiradoras

Reprodução/Rede Globo Luciano Huck estreou no Domingão neste domingo, 5 de setembro



Luciano Huck começou a sua trajetória como substituto de Fausto Silva no “Domingão” na tarde deste domingo, 5. Apesar de ter desistido de lançar sua candidatura à presidência da República para assumir o comando de um dos programas mais tradicionais da Rede Globo, o apresentador foi criticado nas redes sociais por abrir o televisivo com um vídeo com mensagens inspiradoras. Na web, muitos internautas afirmaram que o começo do programa ficou semelhante a um horário eleitoral. “Huck começou o programa com o que seria seu primeiro programa no horário eleitoral em 2022”, brincou uma usuária do Twitter. “Rapaz, esse vídeo de inicio do Domingão com Huck dava uma propaganda eleitoral fácil”, comentou outro.

Nas redes sociais, Huck também foi comparado com Marcos Mion, que foi aprovado em sua estreia no “Caldeirão”, na tarde do último sábado. Além disso, não sobraram saudosistas do programa sendo apresentado por Fausto Silva. Alguns erros de cortes e falhas também foram destacadas. “Faustão entrava no palco gritando e ‘trollando’ geral, era uma energia totalmente diferente. Luciano Huck tem a mesma quantidade de energia que uma pilha usada”, disse um perfil do twitter. A repercussão, porém, não foi completamente negativa. Alguns usuários contemplaram a estreia do apresentador de 50 anos. Veja algumas reações abaixo.

Rapaz, esse vídeo de inicio do Domingão com Huck dava uma propaganda eleitoral fácil. — Ruben Berta (@ruben_berta) September 5, 2021

Horário Eleitoral do PSDB #Domingão — Gabriel (@Bielchitos) September 5, 2021

luciano huck entrou no horário eleitoral — mundinho black dresses brasil (@igormendonca42) September 5, 2021

Faustão entrava no palco gritando e trollando geral, era uma energia totalmente diferente. Luciano Huck tem a mesma qtde de energia que uma pilha usada; nem com fio terra ele pula. Domingo na Globo morreu, mas pelo menos deram o ARQUIVO INTEIRO pro Mion brincar de Piores Clipes. — Epaminondas Vizigodo (@EVizigodo) September 6, 2021

Primeira despedida de Luciano Huck cortada antes do fim. O melhor momento do caldeir, digo, Domingão — Thiago (Manuca) (@manucaferreira) September 6, 2021

o Luciano Huck viveu hoje o pior dia da vida dele — Henrico (@materialg0y) September 6, 2021

Sim, huck é ótimo apresentar e da uma renovada na tv aos domingos

Não quero ele na política. — Mau com X (@BadWhitX) September 6, 2021