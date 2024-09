Amanda Kimberlly celebra dois meses de Helena, sua filha com Neymar

Nos comentários, Rafaella Santos, que é tia e madrinha da bebê, fez questão de elogiar a sobrinha

Amanda Kimberlly celebrou o segundo mês de vida de sua filha, Helena, fruto de seu relacionamento com Neymar. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou um vídeo adorável da menina recebendo carinhos, acompanhada da legenda “Dois”. Nos comentários, Rafaella Santos, que é tia e madrinha da pequena Helena, fez questão de elogiar a sobrinha, demonstrando seu carinho. A interação entre a família foi calorosa e cheia de afeto, refletindo a alegria do momento. Os seguidores de Amanda também se mostraram encantados com a imagem da bebê, destacando sua beleza e fofura. O post rapidamente atraiu uma série de reações positivas, evidenciando o apoio e a admiração que a família recebe nas redes sociais. Esse momento especial não apenas celebra o crescimento de Helena, mas também reforça os laços familiares e a felicidade que a chegada da criança trouxe para todos ao redor.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por KIM (@akimberllya)

