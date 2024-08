Neymar encanta seguidores com fotos da família e semelhança com a filha Mavie

Neymar compartilha fotos ao lado dos filhos Davi Lucca e Mavie no Dia dos Pais

Reprodução/Instagram/@neymarjr Jogador é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena



Neymar compartilhou em suas redes sociais imagens ao lado de seus filhos, Davi Lucca, Mavie e Helena. As fotos geraram uma onda de comentários entre os seguidores, que se mostraram encantados com a família do jogador. Uma montagem que comparava Neymar à sua filha Mavie se tornou um fenômeno nas redes, chamando a atenção pela notável semelhança entre os dois. Os internautas não hesitaram em expressar suas opiniões, elogiando a aparência da menina e ressaltando como ela se assemelha ao pai.

“A única que parece com ele. A cópia! Até o sorriso”, disse uma. “Idêntica ! Neymara é linda demais”, elogiou um perfil. “A xerox do pai”, acrescentou uma terceira. “Ele pode ter 10 filhos, todos lindos por sinal, mas a Neymara, Maviezinha é top”, disse um. “A cara dele, gente”, apontou uma. “Ela é igual ao pai Parece mais com Neymar do que o próprio Ney”, falou um.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile