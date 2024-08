Amanda Kimberlly rebate críticas sobre relação com Neymar

Nas redes sociais, a influenciadora responde seguidores e defende filha de comentários maldosos

Montagem: Instagram/ @akimberllya Amanda Kimberlly é mãe de Helena, de um mês, a terceira filha de Neymar



Amanda Kimberlly, mãe de Helena, que tem apenas um mês de vida e é a terceira filha do jogador Neymar Jr., se manifestou em resposta a um comentário de uma internauta. A seguidora a chamou de amante, sugerindo que Amanda deveria ser criticada da mesma forma que Neymar, enquanto Bruna Biancardi seria a única inocente na situação.

Em sua resposta, Amanda não hesitou em se defender e fez uma advertência à seguidora, insinuando que ela deveria se preparar com um advogado e reunir provas para sustentar suas alegações. A mãe de Helena deixou claro que não toleraria esse tipo de ataque.

Recentemente, Amanda Kimberlly também se posicionou sobre os rumores que a cercam, negando qualquer envolvimento com Neymar enquanto ele ainda estava em um relacionamento com Bruna. Ela expressou seu descontentamento com as mentiras que circulam e como isso impacta sua filha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile