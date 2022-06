Amber Heard diz que não culpa júri por decisão favorável a Johnny Depp: ‘É um ator fantástico’

Atriz disse em sua primeira entrevista que acredita que a repercussão do caso nas redes sociais interferiu no julgamento e, por isso, não houve uma representação justa

Reprodução/NBC Amber Heard deu sua primeira entrevista após o julgamento contra Johnny Depp



A atriz Amber Heard falou pela primeira vez sobre a decisão do julgamento por difamação que enfrentou contra o ex-marido, o ator Johnny Depp. Em entrevista ao Today, ela declarou que entende o júri ter sido favorável ao artista, mas não concorda com a decisão. “Eu não os culpo. Eu realmente entendo. Ele é um personagem amado e as sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico”, comentou. Durante o julgamento, a intimida do ex-casal foi exposta e, por diversas vezes, a atriz de “Aquaman” foi criticada nas redes sociais. “Não me importo com o que pensam sobre mim ou quais julgamentos querem fazer sobre o que aconteceu na privacidade da minha própria casa, no meu casamento, entre quatro paredes. Não presumo que as pessoas devam saber essas coisas. E, por isso, não levo para o lado pessoal.”

Na visão da artista, mesmo quem ficou contra ela deveria concordar que não houve uma decisão justa. “Mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e me dizer que acha que nas mídias sociais houve uma representação justa. Você não pode me dizer que acha que isso foi justo”, afirmou. No mês passado, após um longo julgamento, o júri decidiu que Amber havia difamado Depp em um editorial de 2018 que ela publicou no The Washington Post. No texto, ela falou, sem citar o nome do ex-marido, que foi vítima de violência doméstica. A artista foi condenada a pagar US$ 10 milhões em danos compensatórios ao ex-marido e US$ 350 mil em danos punitivos, pois ele convenceu o tribunal de que sua carreira e reputação foram prejudicadas após a publicação do editorial.