American Airlines pede desculpas a Ingrid Guimarães após confusão em voo para o RJ

Artista relatou que foi forçada a mudar de assento ao retornar ao Rio de Janeiro, descrevendo a experiência como abusiva e injusta

Reprodução/Instagram/ingridguimaraes/22.09.2021 Ingrid Guimarães foi expulsa do seu assento durante um voo da American Airlines



A American Airlines emitiu um pedido de desculpas à atriz Ingrid Guimarães após ela expor uma situação desconfortável vivida durante um voo. A artista relatou que foi forçada a mudar de assento ao retornar ao Rio de Janeiro, descrevendo a experiência como abusiva e injusta. A companhia aérea se comprometeu a investigar o ocorrido e a garantir uma experiência mais satisfatória para seus passageiros. Ingrid compartilhou que foi informada sobre a necessidade de deixar seu assento na classe Econômica Premium devido a um problema em uma poltrona da classe Executiva. Segundo seu relato, um comissário de bordo a pressionou a abandonar o assento, o que gerou desconforto e indignação. A situação chamou a atenção nas redes sociais, onde a atriz expressou sua insatisfação.

A American Airlines, em resposta à reclamação, afirmou que está comprometida em entender melhor o que aconteceu e em melhorar o atendimento aos seus clientes. A companhia reconheceu a importância de ouvir as experiências dos passageiros e se esforçará para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. A repercussão do caso nas mídias sociais destaca a relevância de um bom atendimento ao cliente no setor aéreo.

