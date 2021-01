Amigos dizem que personalidade de Carla Diaz será destaque no BBB 21: ‘Gente como a gente’

Thiago Mart e Gabriela Luz, da dupla ‘Mar Aberto’, falaram à Jovem Pan sobre a personalidade da atriz e garantiu que a alegria da sister será o ponto alto de sua participação

Um dos nomes mais comentados desde o anúncio oficial dos participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil, Carla Diaz promete garantir o entretenimento e levar harmonia à casa mais vigiada do Brasil. Isso é o que dizem Thiago Mart e Gabriela Luz, amigos da atriz e integrantes do duo Mar Aberto. Segundo eles, Carla é “uma pessoa muito divertida, que tem uma leveza e faz amizade muito fácil”, mas que se envolve quando é ‘cutucada’. “Ela é uma pessoa que se coloca, dá opinião e não é omissa”, disse Mart à Jovem Pan. “Acho que isso vai ser um ponto alto dela na casa”, completou. Carla deu vida à personagem principal do curta musical “Baseado em Amores Reais”, disponível no Globoplay e que conta com seis videoclipes da dupla.

Segundo os amigos, um ponto alto da participação de Carla Diaz no BBB 21 será sua alegria e humildade. Uma das grandes descobertas do público, segundo Thiago, talvez seja perceber que a atriz é “gente como a gente”. “Ela come marmita de strogonoff em cima de caixa de papelão virada de ponta-cabeça servindo de mesa”, brincou. “Quando a gente procura um programa de entretenimento, a gente quer ver uma pessoa feliz e alegre”, completou Gabriela. Apesar disso, os amigos garantem que nem tudo são flores no confinamento da amiga no programa e que “o maior desafio será ficar longe da família”.

O desafio, inclusive, já começou para Mara Diaz. A mãe da atriz de 30 anos contou que sentiu saudades da filha, com quem divide a casa, assim que o primeiro anúncio com a confirmação de sua participação apareceu na TV. “Até parece que sou eu quem vai para a casa”, brincou ao GShow. “Só quero que ela viva essa experiência da melhor forma e que seja feliz”, disse a mãe ao afirmar que não imagina como será o comportamento de Carla durante o jogo.

Favorita? Desde o anúncio de sua participação, no último dia 19 de janeiro, Carla Diaz teve seu nome diversas vezes entre os assuntos mais comentados das redes sociais e, mesmo antes do programa começar, a atriz já ganhou mais de 200 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram, deixando para trás (em número de novos seguidores) nomes também confirmados como Pocah, Karol Conká e Projota. Entre os termos mais comentados do Twitter, a palavra “Inshalá” – muito usada por Carla durante a novela ‘O Clone’ – ganhou destaque e rendeu diversos memes na rede. Confira!

