Amigos, familiares e fãs prestam homenagens após morte de Preta Gil

Faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, a cantora Preta Gil, que havia sido diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. A notícia de sua morte, ocorrida em Nova York, foi confirmada pela equipe da artista. Preta deixa seu filho, Francisco Gil, e a neta, Sol de Maria. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório.

Filha do renomado cantor Gilberto Gil, Preta Gil construiu uma carreira sólida na música e se destacou como influenciadora digital, acumulando mais de 12 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Sua trajetória musical começou com o álbum “Prét-A-Porter”, lançado em 2003, e ao longo dos anos, ela lançou outros trabalhos, como “Preta” (2005), “Sou Como Sou” (2012) e “Todas as Cores” (2017). Além de sua atuação como cantora, Preta também se destacou como produtora cultural e apresentadora, participando de diversos programas de televisão. Sua influência se estendeu a causas sociais, onde se dedicou à valorização da autoestima feminina e à defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e da população negra.

Durante o tratamento contra o câncer, Preta Gil manteve uma conexão próxima com seus fãs e continuou a realizar turnês, afirmando que as apresentações eram fundamentais para seu processo de cura. Sua trajetória foi marcada por uma luta constante contra o moralismo, defendendo a liberdade feminina e a diversidade em suas diversas formas.

Aristas, autoridades e amigos prestam homenagens

A morte de Preta Gil mobilizou amigos e fãs por todo o Brasil. Artistas, autoridades e amigos postaram homenagens para a cantora, que faleceu neste domingo (20). O apresentador Luciano Huck escreveu em suas redes sociais que “Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar” e que “ela esteve presente nos momentos mais marcantes e felizes da minha vida. E nas minhas melhores memórias, lá está ela: rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente”.

Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, escreveu que “seu jeito livre de falar e enfrentar a vida, as alegrias e também as dores, sem pudores, sem papas na língua. Você vai deixar muitas saudades, mas também muitas belezas. À família Gil, todo meu amor e solidariedade”. A irmã de Preta, Bela Gil, disse que é “minha maior perda. Minha eterna inspiração e alegria”.

Publicado por Nícolas Robert

