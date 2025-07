Preta se preparava para voltar para o Brasil quando teve piora no estado de saúde

Artistas, que tentava um tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos, teve uma piora no estado de saúde nos últimos dias e voltaria ao Brasil em uma UTI aérea

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil anunciou que está completamente curada de um câncer no intestino



A cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20), estava se preparando para voltar ao Brasil quando piorou e não resistiu. A artistas, que tentava um tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos, teve uma piora no estado de saúde nos últimos dias e voltaria ao Brasil em uma UTI aérea, mas não conseguiu retornar para o país. O deseja de regressar, seria um pedido da própria cantora, que estava cercada de amigos, como a atriz Carolina Dieckmann, que neste domingo pela manhã tinha feito uma homenagem do Dia dos Amigos para a amiga.

A artista lutava contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, que entrou em remissão no final do mesmo ano, que não significa cura, para isso é preciso que dure pelo menos cinco anos. Ela descobriu o adenocarcinoma após ser internada com desconfortos intestinais. A cantora estava fazendo tratamento em Nova York, Estados Unidos, porque em agosto de 2024 o câncer voltou em quatro locais do corpo, sendo dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Preta chegou a ser submetida a uma cirurgia de 20 horas em dezembro do ano passado para retirada dos tumores.