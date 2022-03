Ana Beatriz Nogueira confirma cirurgia após ser diagnosticada com câncer no pulmão

Atriz se manifestou nas redes sociais e disse que logo estará recuperada para ‘dançar com os amigos’

Reprodução/Globo Ana Beatriz Nogueira descobriu um câncer no pulmão em estágio inicial



A atriz Ana Beatriz Nogueira decidiu se pronunciar após ser divulgado que ela foi diagnosticada com câncer no pulmão em estágio inicial. Nas redes sociais, a artista postou um vídeo em que aparece dançando e, na legenda, confirmou que vai operar ainda neste mês por causa da doença. “Nesse mês de março, faço minha cirurgia, em abril, volto para dançar com os amigos e quem mais chegar”, escreveu. Ana Beatriz teve influenza e o médico pediu uma tomografia, foi então que ela descobriu um pequeno tumor no seu pulmão. Atualmente, ela está no ar como Elenice em “Um Lugar ao Sol”, novela das 21h cujas gravações foram encerradas em 2021. A atriz já está escalada para “Olho por Olho”, novela de João Emanuel Carneiro que vai substituir “Pantanal” no horário nobre da Globo. A cirurgia a que a atriz vai se submeter é simples e não deve afastá-la do trabalho por um longo período. Os atores Vanessa Giacomo, Bárbara Paz, Betty Gofman, Leticia Sabatella e Lúcio Mauro Filho foram alguns dos artistas que mandaram energias positivas para a atriz.