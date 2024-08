Ana Hickmann coloca mansão à venda por R$ 40 milhões

A apresentadora e modelocolocou à venda sua mansão localizada no condomínio City Castelo, em Itu, no interior de São Paulo. Avaliada em R$ 40 milhões, segundo informações da corretora imobiliária ao “O Globo”, a propriedade já era popular nas redes sociais justamente por seu tamanho, com os mais de 6 mil metros quadrados de área total e 1,6 mil metros quadrados de área construída. A residência conta com uma suíte master de 240 metros quadrados, equipada com spa, camarim, além de um closet blindado. Há outras seis suítes com acabamento em mármore e duas suítes adicionais para hóspedes.