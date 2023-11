Ana Hickmann detalha agressão e diz que brigas com ex-marido eram frequentes: ‘Isso tudo foi me consumindo’

Apresentadora afirmou que Alexandre Correa também fazia comentários críticos sobre sua aparência: ‘Já gastei todo o meu estoque de lágrima’

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann afirmou que brigas verbais eram frequentes em seu casamento



A apresentadora Ana Hickmann voltou a detalhar a briga com o o ex-marido no último dia 11 de novembro. Durante primeira entrevista após denúncia por agressão, ela confirmou que discussão começou após Alexandre Correa ouvi-la conversando com o filho do casal, de 10 anos. “Já chorei muito, já gastei todo o meu estoque de lágrima, mas nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos e emoções. (…) Comecei a ser achincalhada, começamos com uma briga verbal. ‘Se vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia’, falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. Veio para cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar. Não sei se ele não estava acreditando, mas ele tinha esse hábito de quando estava perdendo na conversa, na briga verbal, vinha e me agarrava com força”, descreveu. A ex-modelo relatou que gritou desesperadamente por ajuda, até que conseguiu chegar na cozinha do imóvel. “Queria me trancar, fiquei com muito medo. Quando fui fechar a porta, ele começou a segurar e a lutar mesmo. Quando ele viu que ele não ia conseguir, ele pega essa porta e bate com força, era a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte do meu cotovelo. (…) Meus cachorros latiam muito por causa da briga. Eu gritei ‘pega’, o Joaquim [cachorro] pegou. Meu cachorro voou para cima dela e consegui fechar. Já não mexia mais meu braço, ficou bem inchado. Ele só parou quando eu liguei para o 190”, acrescentou.

Ao programa Domingo Espetacular, da Record, Ana Hickmann ainda detalhou que as brigas verbais eram recorrentes no cotidiano do casal. “Agressividade para falar comigo, com quem estava ao redor? Muito. Preconceituoso para caramba, acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também, mas no final do ano passado começou a ficar pior. Fazia chacota com relação a questões físicas e beleza, sim. Isso era normal, ali já machucava. Não é brincadeira, não é elogio. O cara fala que te ama, olha e fala para você : ‘Está gorda, hein? Está com quantas arrobas?”, disse. “Escutei muito, falava para outras mulheres, diversas vezes discuti por causa disso. Isso tudo foi me consumindo, me colocando numa situação muito desconfortável. Todo mundo ao meu redor me fazia acreditar que eu era a errada. Quando percebi que as coisas estavam errada e a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda”, desabafou.

Ana Hickmann conta que o filho dela com o ex-marido, Alexandre, não sabe sobre o episódio que levou ao pedido de divórcio. Ela espera que o garoto tire suas próprias conclusões no futuro. “Meu filho chora muito, muito. Não vou falar nada para o meu filho. Quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho e carrego. Sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe [uma relação tóxica]. Não é assim que eu tinha imaginado minha família”, disse. Alexandre Correa, no entanto, alega que a apresentadora estava alcoolizada no dia da briga. “Verdadeira injustiça. Ela sabe muito bem o que aconteceu naquele dia”, disse Alexandre ao portal GQ.