Xande de Pilares anuncia sexo e nome de seu primeiro bebê com Thay Pereira; veja vídeo

Regina Casé foi escolhida como madrinha da bebê: ‘Emoção genuína’

Reprodução/Instagram/@reginacase Regina Casé foi escolhida para ser madrinha de Estrela



O cantor Xande de Pilares descobriu neste final de semana que será pai de uma menina. O resultado foi descoberto em um chá de revelação para amigos e familiares do casal, que incluiu presenças como Regina Casé, que será madrinha da bebê Estrela. “É com muita felicidade que compartilhamos com vocês que é menina. Estava escrito. Seja bem-vinda, Estrela. Papai e mamãe já te amam demais”, escreveu o sambista. “Estrela, esse vai ser o nome da minha afilhada! Que festa linda! Que dia emocionante! Emoção genuína, as famílias vibrando, convidados sambando alegres… Que honra! Que alegria esse presente”, agradeceu Casé nas redes sociais. Diferente do usual, o casal se reuniu em um jardim e usou fogos roxos para ilustrar a revelação do sexo da criança. Esta será a terceira filha de Xande, a primeira do relacionamento com Thay Pereira, conhecida como Mikimbeth, de 23 anos. O músico é pai dos já maiores de idade, Alexandre Lucas e Alexandre Junior.