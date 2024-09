Ana Hickmann e Edu Guedes celebram noivado em cerimônia deslumbrante

O evento foi marcado por um clima de alegria e descontração, refletindo o amor do casal

Divulgação Ana Hickmann e Edu Guedes



Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram seu noivado neste sábado (14), em Araras, interior de São Paulo. A cerimônia ocorreu na fazenda do apresentador, onde amigos e familiares se reuniram para festejar a ocasião especial. O evento foi marcado por um clima de alegria e descontração, refletindo o amor do casal. Para a cerimônia, Ana escolheu um deslumbrante vestido adornado com 100 mil pérolas, que chamou a atenção de todos os presentes. Após a troca de alianças, o casal não hesitou em se divertir e, em um momento de celebração, pulou na piscina, simbolizando a felicidade do novo capítulo em suas vidas.

Em suas redes sociais, Ana compartilhou a emoção do dia, descrevendo o noivado como “perfeito” e exatamente como haviam sonhado. Ela destacou a importância de cada detalhe, que foi cuidadosamente planejado para que pudessem comemorar ao lado das pessoas que mais amam. A celebração do noivado de Ana e Edu não apenas marcou um passo importante em suas vidas, mas também proporcionou um momento de união entre amigos e familiares, que se alegraram com a felicidade do casal. A festa foi um reflexo do amor e da cumplicidade que os dois compartilham.

*Reportagem produzida com auxílio de IA