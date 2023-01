Ana Hickmann explica por que esperou semanas para expor cirurgia

Apresentadora passou por uma série de exames após sentir fortes cólicas menstruais e descobriu cisto no útero

Reprodução/YouTube/anahickmann Ana Hickmann passou por uma cirurgia ao descobrir um cisto no útero



A apresentadora Ana Hickmann expôs na segunda-feira, 30, em seu canal do YouTube que passou por uma cirurgia há algumas semanas. No vídeo, a artista contou que foi operada após descobrir um pequeno cisto no útero. “Há um ano e meio, as minhas cólicas menstruais começaram a se intensificar, ficaram bem fortes, e cada vez foi ficando pior. Por conta da pandemia, acabei ficando mais longe das minhas consultas médicas de rotina”, comentou. Ao consultar sua ginecologista, a apresentadora do “Hoje em Dia” realizou os primeiros exames, que constataram um pequeno sangramento. A médica achou estranho e pediu à apresentadora para fazer uma nova série de exames e foi assim que Ana recebeu seu diagnóstico. Na manhã desta terça-feira, 31, a artista explicou por que esperou semanas para falar que precisou passar por uma cirurgia.

“Estou passando por aqui para falar para todo mundo que eu estou bem, que está tudo certo, e agradecer as mensagens de carinho, de preocupação. A cirurgia que eu passei foi realizada há algumas semanas, foi agora no comecinho de 2023. Foi uma cirurgia simples, mas necessária, de algo que estava me fazendo muito mal”, falou a apresentadora nos stories do Instagram. “Resolvi publicar agora, primeiro porque todos os resultados deram certo do jeito que a gente gostaria, e depois, e o mais importante, é compartilhar com outras mulheres sobre a necessidade da gente se cuidar, de sempre procurar médicos, de sempre deixar nossos exames em dia porque uma dorzinha aqui, um desconforto ali durante muito tempo não é normal, então a gente precisa, sim, se cuidar, porque afinal de contas o nosso corpo é nosso maior patrimônio.”