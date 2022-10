Ana Hickmann cai de cavalo durante viagem de férias e mostra ferimentos: ‘Atrapalhada’

Apresentadora falou sobre a condição que tem nos dois joelhos chamada condromalácia patelar, o que fez com que seus joelhos falhassem na hora de descer da sela

A apresentadora Ana Hickmann contou em seu perfil no Instagram neste sábado, 15, que sofreu um acidente nesta sexta-feira, 14, durante sua viagem de férias em família. Hickmann caiu do cavalo quando foi descer da sela após um passeio, mas afirmou que não aconteceu nada grave, embora tenha ficado com hematomas nas costas e esteja sentindo fortes dores. “Férias é tudo de bom. Quem me conhece sabe que amo aventura, que gosto da natureza. Ontem, em uma dessas brincadeiras, levei um belo tombo. Literalmente caí do cavalo, você acredita?” A apresentadora afirmou que o acidente ocorreu devido a uma condição que ela tem nos dois joelhos chamada condromalácia patelar, o que suas pernas falharem na hora de descer do animal. “Fiz duas horas de cavalgada com os meninos, uma delícia, tudo lindo demais. Antes de descer, fui levar o cavalo para tomar uma água, estava muito calor, ele estava cansado, assim como a gente. Quando fui descer, não contava que o meu joelho fosse falhar. Para quem não sabe, tenho condromalácia nos dois joelhos”, completou.

“O joelho falhou, não consegui me segurar, caí de costas, bati com as costas na mureta, no lugar onde os cavalos bebem água, durante uns dez minutos quase fiquei sem ar, bati a costela, estou com hematoma gigante nas costas, mas estou inteira. Acredito não ter quebrado nada. Só eu mesmo, atrapalhada, para conseguir fazer esse tipo de coisa. O cavalo, tadinho, assustou mais do que eu.” Ela ainda agradeceu as mensagens de carinho que recebeu e afirmou que já foi examinada por uma equipe médica e que não detectaram nada mais grave, mas que conversou com seu médico e fará uma radiografia na próxima segunda-feira para ter certeza de que está tudo bem. Hickmann finalizou dizendo que está “de molho”, não pode ir na piscina e nem tomar sol, mas está sendo muito bem cuidada pelo marido, o empresário Alexandre Correa, e pelo filho, Alexandre.