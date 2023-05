Ana Hickmann oferece R$ 100 mil em reality para encontrar modelo: ‘Não importa sua forma física’

Apresentadora vai comandar a atração ‘Beleza com Diversidade’ ao lado de Raiza Bernardo, primeira mulher com fissura labiopalatina a posar para a ‘Vogue Portugal’

Divulgação/André Loretti Ana Hickmann vai comandar com Raiza Bernardo o 'Beleza com Diversidade'



Ouvir relatos de mulheres que bateram na porta de várias agências de modelos e receberam um ‘não’ como resposta sem justificativa nenhuma motivou a apresentadora Ana Hickmann a investir em um novo projeto. Este ano, ela se tornou sócia de uma startup que criou uma plataforma que liga talentos ao mercado publicitário usando inteligência artificial. “A ideia é dar oportunidade de trabalho para todo mundo de forma rápida”, explicou a artista em entrevista à Jovem Pan. Na visão de Ana, os “nãos” recebidos pelas modelos estão, muitas vezes, relacionados a um ultrapassado conceito de “padrão de beleza”. “A minha história começou como modelo. Há 26 anos, e antes mesmo disso, o foco para representar uma marca era o mesmo padrão e isso se manteve durante muito tempo. Eram as tendências pontuais que ditavam quem trabalharia ou não. Hoje, o mercado vem trabalhando para aproximar as pessoas, então não existe um padrão de mulher que ‘serve’ para o mercado publicitário, hoje todas as pessoas podem ter uma chance.”

Pensando nisso, a apresentadora decidiu criar o reality show chamado “Beleza com Diversidade” para encontrar um rosto para a Oceano, startup da qual é sócia. A vencedora vai faturar R$100 mil em contratos de trabalho, que estão garantidos pelo período de dois anos, e vai estrelar uma campanha publicitária ao lado de Ana. Além disso, a modelo terá uma equipe de mentores para apoiar e administrar a sua carreira. “Quero encontrar um rosto para a minha empresa e também para dar uma oportunidade para essa pessoa brilhar”, comentou. “Quero mostrar que não importa o seu endereço, não importa sua forma física, a cor da sua pele, a textura do seu cabelo ou como você se veste, importa o que você quer trazer para o mundo.” Para dividir o comando do reality, a apresentadora do “Hoje em Dia” convidou a maquiadora e modelo Raiza Bernardo, primeira mulher com fissura labiopalatina a posar para a Vogue Portugal.

“Ela [Raiza] é a mulher mais empoderada que já vi na minha vida, porque já enfrentou tantas barreiras, preconceitos, dificuldades e, mesmo assim, ela sorri. Ela é inspiração para muita gente e vai me ajudar a mostrar o que eu quero nesse reality. Ela personificou a mensagem que eu queria passar”, declarou Ana. Ao ser questionada sobre qual tipo de mulher ela procura procura no reality, a comunicadora brincou: “Não sei por que eu ainda não a conheci. Sobre a questão física, quero conhecer a multiplicidade. Quero encontrar uma mulher que tenha vontade de trabalhar, que brilhe, que chame atenção na frente de todo mundo, que queira mudar de vida e investir na carreira”. A seletiva será restrita a mulheres que possuem residência fixa na Grande São Paulo e possuem de 18 a 30 anos. “Minha vontade era fazer nível Brasil, mas hoje meu braço não dá, a empresa está começando.”

Como vai funcionar?

O reality contará com três etapas. A primeira começou no último dia 15 de maio com o início das inscrições, que ficarão abertas até o dia 18 de junho. As fotos enviadas na seletiva não podem conter nenhum tipo de filtro ou edição. “Pode ter maquiagem e produção de roupa, não tem problema. A foto não precisa ser profissional, mas isso também não é impedimento”, explicou a estrela da Record TV. Trinta mulheres serão escolhidas para a segunda etapa, que contará com provas e testes. Elas serão julgadas por um corpo de jurados composto por profissionais que já atuam no mercado da moda e da publicidade. “Não quero contar quem são porque não quero dar spoiler de tudo”, falou Ana aos risos. Das 30 mulheres, cinco irão passar para a terceira e última etapa. Ao todo, o reality contará com 13 episódios que serão divulgados no canal do YouTube de Ana. “Quem sabe um dia não vamos para o streaming ou para a TV aberta, a gente tem que sonhar”, concluiu a artista.