Ana Hickmann quebra silêncio após denunciar marido por agressão: ‘Novo dia’

Apresentadora excluiu fotos com Alexandre Correa de suas redes sociais

Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann se pronunciou sobre briga com marido



A apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio após denunciar o marido, Alexandre Correa, por agressão. Nas redes sociais, a ex-modelo publicou uma mensagem se declarando para o filho de dez anos. “Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu. Diversos amigos e fãs da famosa prestaram apoio nos comentários da postagem. “Um abraço apertado e siga em frente. Você não está sozinha”, escreveu um seguidor. “Vai dar tudo certo! Continuem unidos e juntos”, escreveu outro. A apresentadora, que oficializou o relacionamento com Correa em 1998, quando tinha 16 anos, apagou todos os vestígios de fotos e vídeos com ele em seu Instagram. No boletim registrado em Itu, o documento descreve uma discussão entre ela e o marido, onde ambos levantam as vozes, até que Alexandre reage pressionando a apresentadora contra a parede e a agredindo com uma cabeçada. O filho do casal teria presenciado a agressão. Alexandre confirmou a briga, mas afirmou que caso foi “situação isolada”. “Tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, disse.