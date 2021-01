Ana Maria Braga aparece com novo visual e é comparada a Lady Gaga

Cabelo da apresentadora não passou despercebido e está fazendo sucesso nas redes sociais

Novo visual de Ana Maria Braga está sendo elogiado nas redes sociais



Uma coisa que Ana Maria Braga não tem é medo de mudar de visual. Após aparecer de dread, a apresentadora do “Mais Você” surpreendeu na manhã desta quinta-feira, 21, ao surgir com um longo aplique loiro. No final do “Bom Dia Brasil”, a jornalista Ana Paula Araújo conversou com a colega de emissora e não deixou de comentar sobre seu novo. “Esse é o terceiro penteado novo essa semana, hein Ana Maria”, afirmou a âncora do jornal. Quem também fez questão de falar sobre o cabelo da apresentadora foi o comentarista Guga Chacra, que foi o entrevistado do programa nesta manhã. Ele comparou Ana Maria com Lady Gaga, cantora que virou assunto ao se apresentar na posse do presidente Joe Biden cantando o hino nacional.

Como de costume, Ana Maria também fez sucesso nas redes sociais e os telespectadores, assim como Guga Chacra, também compararam a apresentadora a dona do hit Shallow. “Queria está só a Namaria [apelido da apresentadora nas redes sociais], cada dia um cabelinho diferente”, comentou uma pessoa. “Namaria hoje está uma mistura de Gaga e Ariana Grande”, escreveu outra. “Nossa, a Ana Maria Braga rejuvenesceu uns 20 a 30 anos com esse novo visual”, acrescentou mais uma.

MEU DEUS…A Ana Maria Braga está com um aplique loiro, comentando sobre a Lady Gaga. Eu amo uma mulher e essa mulher é a Namaria. Um ícone da televisão brasileira. #MaisVocê — #ForaCOVID19 (@mariflopes) January 21, 2021

Queria ta so a NAMARIA, cada dia um cabelin diferente#MaisVoce — é leilane, nao leiliane ♉️ (@ouleilane) January 21, 2021

Namaria hj ta uma mistura de Gaga e Ariana Grande #maisvoce pic.twitter.com/7ASORUjELy — TheissToloTheiss? 🤔 (@peganomeutheiss) January 21, 2021