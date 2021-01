Lady Gaga, Bon Jovi e Demi Lovato: Conheça artistas que participarão da posse de Joe Biden

Mesmo sem presença brasileira, a música ‘Make it Hot’ da cantora Anitta foi incluída na playlist oficial do evento

Reprodução/Instagram/ladygaga A cantora Lady Gaga irá abrir a solenidade cantando o hino nacional americano



Estrelas da música e artistas de Hollywood vão marcar presença na posse de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Bon Jovi, Lady Gaga, Jenifer Lopez, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Justin Timberlake são uns dos nomes confirmados para a cerimônia desta quarta-feira, 20. A cantora Lady Gaga irá abrir a solenidade cantando o hino nacional americano. A artista pop foi uma das principais apoiadoras da chapa Biden-Harris durante a campanha eleitoral. A expectativa é que Joe Biden entre na solenidasde ao som de “We Take Care of Our Own”, de Bruce Springsteen, e Kamala Harris com a música “Work That”, de Mary J. Blige.

Até o Brasil será representado pela da voz da cantora Anitta. Apesar de não ter sido convidada para o evento, a brasileira foi incluída na playlist oficial com a música “Make it Hot”, parceria com Major Lazer e Diplo. Nas redes sociais, a artista comemorou o feito. De acordo com a organização, as músicas e artistas escolhidos refletem o espírito implacável e a rica diversidade da América. A participação da maioria das celebridades acontecerá após o encerramento da posse, no especial “Celebrando a América”. Apresentado pelo ator Tom Hanks, o especial terá duração de 90 minutos e será exibido nas redes de televisão local, além das plataformas online.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda