Câncer de pulmão é o quarto de Ana Maria Braga em 30 anos; relembre

Caso de câncer revelado por Ana Maria Braga nesta segunda-feira (27) é o quarto da apresentadora desde 1991

Reprodução/Instagram Ana Maria Braga contou nesta segunda-feira (27) que descobriu um câncer no pulmão



Ana Maria Braga anunciou nesta segunda-feira (27) que está lutando contra um câncer de pulmão. Esta é a quarta vez que a apresentadora desenvolveu a doença em 30 anos.

O primeiro caso aconteceu em 1991, antes de ela ter o programa “Note e Anote”, que estreou na Record em 1993. A informação, no entanto, só foi revelada por ela em 2018, quando recebeu um dermatologista no “Mais Você”.

Na ocasião, a paulista afirmou que tinha tomado muito sol em uma época em que não era comum usar protetor solar. “A gente passava coisas para ficar com aquele bronze. Misturava tudo que era marrom com urucum. Aquilo fritava. Essa falta de informação me levou a ter câncer de pele. Até hoje tenho problema de pele”, disse. “Eu tive a sorte de não ter uma metástase. As pessoas não acreditam que câncer de pele mata, mas o assunto é muito sério”, continuou.

Câncer colorretal em 2001

O segundo caso foi em 2001, quando Ana Maria descobriu um câncer colorretal. Ela passou por sessões de quimioterapia e radioterapia para se tratar e ficou três meses afastada do “Mais Você”, programa que já apresentava na Globo.

A volta à TV aconteceu em novembro do mesmo ano, quando a apresentadora apareceu com a cabeça raspada. Ela tomou um café da manhã com os médicos que a trataram e recebeu homenagens de personalidades.

Ainda no primeiro programa após a cura, ela disse que “bobeou” por não ter percebido o câncer logo no início. “Eu bobeei. Eu deveria ter prestado mais atenção no meu corpo, que fala muito mais [que exames]”, disse.

Novo caso em 2015

Em 2015, 14 anos depois de ter se curado, Ana Maria Braga descobriu um novo câncer, desta vez no pulmão. A doença foi detectada no estágio inicial, o que facilitou o tratamento.

Em um depoimento no “Mais Você”, a apresentadora contou que era fumante e largou o cigarro após a descoberta da doença, que só foi detectada porque ela fez uma tomografia após a pressão do então companheiro dela, Bill.

“Fiz uma tomografia e quando eu saí disseram que acharam uma coisa pequena, um início de um tumor cancerígeno. Vocês acompanharam a minha luta e eu sei o que se passa quando se faz uma radioterapia, quimioterapia. Fiquei estatizada. É um risco que toda pessoa que fuma tem. Fui para a internação e me operei em uma manhã de sexta-feira”, disse a artista, que se curou um ano depois.

Outro câncer no pulmão

Hoje, Ana Maria anunciou a descoberta de mais um câncer no pulmão. Ela explicou que a doença tem um tratamento mais difícil do que as outras. “É um adenocarcinoma, esse é o nome científico dele e é semelhante aos outros, mas mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, afirmou.

A apresentadora iniciou no fim de semana o tratamento, que consiste num misto de quimio com imunoterapia. Ela sairá de férias da TV no dia 7 de fevereiro. “Espero poder estar com vocês até o dia 7. Quero contar com sua força aí do outro lado, seu carinho como sempre e suas orações. Tenho muita fé, tenho uma força que vem de Deus, acredito que vou sair dessa e vou dividindo esses momentos com vocês”, disse Ana Maria Braga.