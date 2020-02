Ana Maria Braga se casa com empresário francês em SP

Reprodução/Instagram Apresentadora e empresário francês se conheceram no ano passado, na Europa



Ana Maria Braga se casou na última sexta-feira (7) com o empresário francês Johnny Lucet. A cerimônia íntima aconteceu na casa da apresentadora, em São Paulo, e foi bilíngue, já que Johnny não fala português.

O perfil oficial do “Mais Você” no Twitter publicou um vídeo do momento em que o casal oficializa a união. Emocionada, Ana Maria seca as lágrimas em um lenço enquanto o agora marido assina a certidão de casamento.

“A Ana e o Johnny estavam usando a mesma roupa que eles usavam quando se conheceram, lá em Algarve, Portugal”, contou Fabricio Bataglini, que apresenta o “Mais Você” ao lado de Patrícia Poeta durante as férias da apresentadora.

Ana Maria se casou! ❤️ Que o amor se fortaleça a cada dia na vida do casal 🥰 #MaisVocê pic.twitter.com/wHeCXTLkCz — Mais Você (@MaisVoce) February 10, 2020

Ana Maria e Johnny se conheceram em setembro do ano passado durante as férias dela na Europa. Este é o terceiro casamento da apresentada, que está oficialmente solteira desde 2009 quando chegou ao fim a união com Marcelo Frisoni.

No início do mês, Ana Maria revelou ao vivo que está novamente enfrentando um câncer de pulmão. “É semelhante aos outros, mas mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, disse na época.

As férias do “Mais Você” já estavam agendadas para fevereiro, mas ela antecipou sua saída do programa para cuidar da saúde.