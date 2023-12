Ana Maria Braga comemora título do Palmeiras no Brasileirão com bandeira autografada

Apresentadora usou óculos em homenagem ao atleta Endrick: ‘Revelação do ano’

Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial Ana Maria Braga é palmeirense



A apresentadora Ana Maria Braga comemorou o título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, ela publicou uma série de fotos abraçada com uma bandeira do time autografada. Ana Maria dançou no estúdio do Mais Você enquanto usava um óculos parecido com o que o jogador Endrick vestiu após a partida contra o Cruzeiro, na rodada que consagrou o Verdão como campeão do Brasileirão. “Saudações alviverde”, disse em legenda de postagem. Na noite de ontem, durante a 38ª partida do campeonato, Braga também gravou um vídeo onde ouvia o hino do Palmeiras ao lado de três camisas autografadas do time, em cores distintas. “Bom dia, torcida palmeirense. Homenagem a nossa revelação do ano, um moleque maravilhoso, o Endrick. Um beijo! Adorei os óculos”, disse Ana Maria durante o programa da manhã desta quinta-feira, 7. O Palmeiras foi o campeão do Campeonato Brasileiro, enquanto o Grêmio e o Atlético-MG, respectivamente, ocuparam o restante.