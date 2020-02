Anahí dá à luz ao segundo filho, Emiliano: ‘Se adiantou um pouquinho’

Reprodução/Instagram Segundo filho da cantora se antecipou um pouco, mas ela garante que tudo correu bem e eles estão ótimos



Nasceu neste domingo (2) Emiliano, o segundo filho de Anahí. A mexicana de 36 anos publicou nas redes sociais a foto logo após o momento.

Casada desde 2015 com Manuel Velasco, a cantora também é mãe de Manuel, atualmente com quatro anos. Em janeiro, ela divulgou uma canção feita em homenagem ao primogênito.

Anahí anunciou a nova gravidez em outubro e revelou que o pequeno nasceu um pouco antes do previsto. “Bem-vindo, Emiliano! 02/02/2020! 23h37. Adiantou um pouquinho, nasceu de 37 semanas. Mas graças a Deus estamos perfeitamente bem, os dois. Foi um parto maravilhoso! Em breve contarei tudo com detalhes! Agora apenas agradecerei infinitamente a Deus e a todos vocês por nos colocarem em suas orações e nos enviarem tanto carinho”, escreveu a ex-RBD na legenda da foto.

No fim do ano passado, a cantora se reuniu com os demais ex-integrantes do grupo em um encontro que emocionou os fãs nas redes sociais. Apesar das especulações de um possível retorno, Alfonso Herrera garantiu que não há nada previsto e classificou o momento como um “reencontro de amigos“.