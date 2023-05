Anderson Leonardo, do Molejo, volta a tratar câncer após testículos incharem

Cantor contou que vai começar uma nova etapa do tratamento; devido ao inchaço, ele está com dificuldade para vestir suas roupas: ‘É muito complicado’

Reprodução/YouTube/Rocinhacast01 Anderson Leonardo vai começar nova fase do tratamento contra o câncer



Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, falou que vai começar uma nova etapa do seu tratamento contra o câncer. Ele descobriu a doença após passar por uma bateria de exames e a notícia se tornou pública em outubro do ano passado. Durante o podcast “Rocinha Cast”, o cantor falou que não foi fácil descobrir que estava com um tumor maligno na região da virilha. “Quando o cara falou, eu pirei o cabeção, fiquei olhando para o horizonte e perguntei: ‘Tem cura?’”, contou. O médico disse a Anderson que ele tinha mais de 70% de chance de se curar e, mesmo com a resposta otimista, ele ficou abalado. “Chorei, fiquei muito triste e comecei o tratamento. Consegui matar o tumor.” O desespero do artista voltou quando ele percebeu que seus testículos estavam inchados. “Meu câncer é um câncer raro, consegui controlar ele, mas há a possibilidade dele irradiar para algum outro lugar”, explicou. “Agora está inchando outra região, o popular ‘saco’. Está muito inchado, é f*da para colocar uma roupa. É muito complicado.” Além disso, Anderson está lidando com outras sequelas da doença. “Por causa do tratamento que eu fiz, minha perna direita não está muito legal, fico mancando.” Por fim, o cantor enfatizou que mesmo em tratamento, ele está “legal” e confiante.