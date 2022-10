Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, é diagnosticado com câncer

Artista descobriu um tumor primário oculto após uma bateria de exames; agenda de shows é mantida

Reprodução/Instagram/cantorandersonleonardo Anderson Leonardo agradeceu apoio após diagnóstico de câncer



O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi diagnosticado com câncer. A informação foi divulgada nas redes sociais do artista na noite de quinta-feira, 13. “Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”, informou a equipe do artista em nota. “Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira.” Após o anúncio, o cantor, de 49 anos, foi ao circo com a família e fez um breve pronunciamento: “Alô, meus amigos maravilhosos, muito obrigado pelo apoio. Estamos aqui com a Alice, ela veio aqui trazer alegria para o papai nesse momento”. O artista recebeu apoio de diversos famosos. “Em breve estar 100%”, disse Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto. “Deus abençoe. Força meu amigo! Força Molejão”, comentou a atriz Erika Januza. “Oraremos por ti , vai dar tudo certo”, declarou o cantor Buchecha. “Te amo muito e estou aqui”, acrescentou o cantor Netinho de Paula.