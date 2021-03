Após acusação de estupro, vocalista do Molejo diz que está namorando ‘uma mulher maravilhosa’

Cantor falou ainda sobre as ofensas que vem recebendo após a polêmica com MC Maylon

Reprodução/Instagram/cantorandersonleonardo Anderson Leonardo falou que sua orientação sexual não define seu caráter



Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, revelou que não está mais solteiro, porém não quis divulgar o nome da atual namorada. O cantor, que falava sobre sua orientação sexual, apenas comentou: “Hoje, eu namoro com uma mulher maravilhosa. Não vamos casar virgens porque nós estamos mais à frente, inclusive, ela gosta muito [de sexo]”. Mesmo fazendo uma provocação, Anderson também falou, em entrevista ao canal do YouTube “Na Real”, comandado por Bruno de Simone, que não ia comentar sobre a acusação de estupro feita por Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, que artisticamente é conhecido como MC Maylon, mas fez questão de se defender e dizer que é “um cara que respeita todo mundo”.

Desde que a história do seu envolvimento com o MC Maylon, que disse que era virgem antes do suposto estupro, se tornou pública, Anderson disse que precisa lidar com ofensas nas redes sociais e que alguns seguidores chegam a usar termos pejorativos, como “viadão”, para tentar atingi-lo, mas ele garantiu que não se importa porque é sexualmente livre e isso não define seu caráter. “Desde jovem, eu sempre fui muito esclarecido, nunca tive problema com isso”, enfatizou. O vocalista do Molejo também ressaltou que recebeu mais apoio do que críticas nesse período. Com a repercussão que as acusações de Maylon teve, Anderson chegou a confirmar anteriormente que teve relações sexuais com o MC, mas negou que tenha sido sem consentimento.