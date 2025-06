André Marques transforma cinzas de cachorrinha em diamantes personalizados

Preços das joias resultantes desse processo variam, com peças de um quilate custando em média R$ 17,5 mil

Reprodução/Instagram/euandremarques Ele criou dois brincos e um pingente a partir dos restos mortais do animal



O apresentador André Marques revelou em um vídeo que transformou as cinzas de sua adorada cachorrinha, Gorda, em diamantes. Ele criou dois brincos e um pingente a partir das cinzas de seu animal. Essa prática de conversão de cinzas em diamantes envolve a extração de carbono de materiais orgânicos, como cabelo ou cinzas, que são essenciais para a formação do diamante. O processo de transformação inicia-se com a purificação do material, onde são eliminadas impurezas, como minerais e fosfatos. A empresa Stargen, encarregada dessa conversão, utiliza nanotecnologia para acelerar o procedimento, que na natureza levaria milhões de anos. Com a tecnologia, esse processo pode ser concluído em um período de seis a oito meses.

Após a conversão, o carbono se transforma em uma pedra bruta, que passa por um processo de lapidação. Essa etapa é crucial, pois as pedras são certificadas pela IGI, a principal certificadora de diamantes do mundo, garantindo a qualidade e autenticidade das joias criadas. Os preços das joias resultantes desse processo variam, com peças de um quilate custando em média R$ 17,5 mil. A Stargen se especializa em criar joias menores, que possuem um valor sentimental significativo, sendo que a maioria dos pedidos realizados é de um quilate.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre Marques (@euandremarques)

