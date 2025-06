Após impasse com companhia aérea, cão de apoio a criança com autismo desembarca em Lisboa

Dono do labrador Teddy reside em Portugal e depende do animal para lidar com os desafios do transtorno do espectro autista

O labrador Teddy, um cão de serviço que auxilia uma criança com autismo, chegou a Lisboa neste sábado (31). Sua chegada foi marcada por uma série de contratempos, incluindo a recusa da companhia aérea TAP em permitir seu transporte na semana anterior. Teddy desempenha um papel fundamental na vida da criança, que reside em Portugal e depende do animal para lidar com os desafios do transtorno do espectro autista.

A viagem de Teddy foi realizada pela irmã da criança, que estava acompanhada de um treinador. Eles partiram do Rio de Janeiro em um voo no dia 30 de maio. A TAP havia cancelado um voo anterior, alegando que a decisão judicial que permitia o transporte do cão na cabine não estava em conformidade com suas normas operacionais. A companhia também argumentou que o animal não possuía a documentação necessária para viajar junto aos passageiros.

Após a negativa da empresa, a família foi informada de que o cachorro poderia ser transportado no compartimento de bagagem, uma proposta que foi prontamente rejeitada. A presença do treinador foi a solução encontrada para garantir que o labrador pudesse viajar na cabine, uma vez que ele poderia gerenciar melhor o comportamento do animal durante o voo. A TAP afirmou que sempre buscou alternativas para acomodar o cão e que a solução final foi aceita pela família.

A situação de Teddy já havia sido objeto de uma decisão judicial anterior, em abril, quando a família enfrentou dificuldades para comprovar que o labrador era um cão de serviço. Diante do sofrimento emocional causado pela separação, a família recorreu à Justiça, que determinou que Teddy deveria ser transportado na cabine, sem custos adicionais para a irmã da tutora. Após a nova negativa da companhia, a irmã e o treinador conseguiram finalmente embarcar com o cachorro, garantindo que ele pudesse estar ao lado da criança.

