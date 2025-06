Andressa Urach relata dor após cirurgia para mudar cor dos olhos: ‘Estou arrependida de ter feito’

Influenciadora foi à França para realizar o procedimento, chamado de ceratopigmentação

Andressa Urach, aos 37 anos, compartilhou suas experiências dolorosas após passar por uma cirurgia para alterar a cor dos olhos. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, a influenciadora revelou que está enfrentando uma dor significativa: “Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Vou ter que ir no médico, porque está doendo muito. Já estou praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual”.

A ceratopigmentação, procedimento realizado por Urach em Nice, na França, foi descrita por ela como uma experiência difícil. Apesar de ter seguido todas as orientações médicas antes e depois da cirurgia, a dor intensa a levou a reconsiderar sua decisão.

