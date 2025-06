Laura Keller surpreende ao posar de biquíni na neve do Chile

A postagem rapidamente chamou a atenção e gerou uma série de elogios por parte dos fãs; um deles fez uma brincadeira ao perguntar: ‘Por que choras, Elsa?’, em alusão à famosa animação ‘Frozen’

Reprodução/Instagram/@laurakellerreserva Atriz estava no Valle Nevado



Laura Keller, de 38 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto ousada em que aparece usando um biquíni fio-dental branco em meio à neve. A influenciadora publicou a imagem em sua conta reserva no Instagram, na qual revelou que sua conta principal havia sido desativada recentemente.

A atriz estava no Chile, especificamente no Valle Nevado, quando decidiu fazer o clique inusitado. A postagem rapidamente chamou a atenção e gerou uma série de elogios por parte dos fãs. Um deles fez uma brincadeira ao perguntar: “Por que choras, Elsa?”, em alusão à famosa animação “Frozen”. Outro seguidor também se manifestou, admirando a coragem de Laura: “O que come? Do que vive? Como sobrevive? Que espetáculo”. Os comentários foram diversos, refletindo a admiração e o espanto que a imagem provocou.

Confira a publicação

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA