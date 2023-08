Andressa Urach revela que já ficou com Neymar: ‘Foi bom’

Modelo diz que relação aconteceu logo depois que ela deixou ‘A Fazenda’, da Record, em 2013

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa fez a revelação durante conversa com seus seguidores no Instagram



A modelo Andressa Urach, 35, revelou que já ficou com o jogador Neymar. A revelação foi feita por Urach em seu Instagram neste sábado, 12. Respondendo uma caixa de perguntas de seus seguidores, a modelo revelou que se relacionou com o atleta logo depois de sair do reality show “A Fazenda“, da Record, em 2013. “Eu já peguei o Neymar logo que saí da Fazenda. Foi bom. Faz tempo. Foi bom, mas eu não gravei. As câmeras do meu prédio, em São Paulo, gravaram. Faz tempo”, disse Urach. A informação surpreendeu o filho de Andressa, Arthur, que estava ao lado dela quando a revelação foi feita. No entanto, os internautas perceberam que, na época em que Andressa deixou o reality, em 2013, Neymar estava namorando com Bruna Marquezine.