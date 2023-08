Saiba quais são os filmes que devem agitar os cinemas em 2023 após o fenômeno ‘Barbieheimer’

Segundo semestre do ano será marcado por sequências, filmes de terror e aventuras de heróis; confira datas de lançamento

Divulgação/Warner Bros O ator Timothée Chalamet interpreta o jovem Willy Wonka no novo filme da franquia



Depois de um primeiro semestre de resultados mistos nas bilheterias, com poucas exceções como “Super Mario Bros. – O Filme” e “Guardiões da Galáxia 3”, o cinema mundial teve no mês de julho seu ápice. Isso porque, juntos, “Barbie” e “Oppenheimer” arrecadaram US$ 1,6 bilhão, o que equivale a aproximadamente R$ 7,7 bilhões. O filme estrelado por Margot Robbie, inclusive, ocupando o posto de segunda maior bilheteria do ano, atrás apenas do filme do Encanador. Mas quem pensa que o cinema não terá outros grandes lançamentos em 2023 está enganado. Os últimos meses do ano serão repletos de novos filmes esperados, incluindo sequências, vários de terror, muitos de super-herói e até o novo longa do lendário diretor Martin Scorcese.

Besouro Azul (17 de agosto)

O primeiro filme da lista é “Besouro Azul”, novo filme da DC e que trará a história de Jaime Reyes (Xolo Maridueña) que ganha superpoderes quando um escaravelho mágico se prende ao seu corpo. Depois do fracasso comercial de “The Flash”, os ânimos para o longa estão baixos. No Brasil, porém, a situação é diferente, uma vez que a brasileira Bruna Marquezine está no filme e interpretará Penny, interesse amoroso do protagonista. Essa será a estreia da atriz em filmes de herói.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante (31 de agosto)

Já no final do mês, uma consagrada franquia retorna aos cinemas. “As Tartarugas Ninja – Caos Mutante” trará Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo e o mentor do quarteto, Mestre Splinter, de volta às telonas. O filme mostrará versões adolescentes dos heróis. Antes mesmo de estrear, o filme chamou a atenção pelos gráficos fora do padrão tradicional de grandes estúdios.

A Freira 2 (7 de setembro)

Tradicionalmente, os meses de setembro e outubro recebem muitos filmes de terror no cinema. Uma das principais estreias do período será “A Freira 2”, que contará a história de Irmã Irene (Taissa Farmiga), que voltará a encarar a força demoníaca Valak após o assassinato de um padre na França. A expectativa é de que o filme chegue perto de seu antecessor e arrecade aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

O Exorcista – O Devoto (12 de outubro)

Lançado 50 anos depois do longa clássico, que revolucionou o terror nos cinemas, “O Exorcista: O Devoto” promete ser um dos maiores filmes do gênero neste ano. Na trama, Victor (Leslie Odom Jr.), é pai de uma criança possuída e procura a ajuda de Chris (Ellen Burstyn), que lidou com a possessão de sua filha na década de 70, para lidar com a situação. O filme é dirigido por David Gordon Green (“Halloween”) e fará parte de uma nova trilogia.

Assassinos da Lua das Flores (19 de outubro)

Aguardado há anos, “Assassinos da Lua das Flores” trará Martin Scorsese de volta às telonas pela primeira vez desde 2019, quando dirigiu “O Irlandês”. O filme retrará os crimes cometidos contra a população indígena de Osage, que vivia em região rica em petróleo, na década de 1920 nos Estados Unidos. O elenco tem nomes de peso, como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e Brendan Fraser.

Trolls 3 – Juntos Novamente (12 de outubro)

Três anos depois do último filme, a franquia “Trolls” volta aos cinemas com “Trolls 3“. O filme contará a história de Tronco (Justin Timberlake) e seus irmãos, que tentarão resgatar Floyd (Troye Sivan), sequestrado por uma dupla de vilões popstars. Além de Timberlake, astros da música internacional como Camila Cabello e Anderson .Paak também estarão no elenco.

Duna 2 (2 de novembro)

No começo de novembro, chega aos cinemas uma das continuações mais aguardadas do ano. Dois anos depois do primeiro longa, “Duna 2” vai continuar a história de Paul Atreides (Timotheé Chalamet), que busca vingança contra as pessoas que destruíram seu povo. O elenco do longa está recheado de estrelas, como Rebecca Ferguson, Zendaya, Christopher Walken, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista e Josh Brolin.

As Marvels (9 de novembro)

O último lançamento da Marvel em 2023 será o filme “As Marvels”, que reunirá a Capitã Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan, a Ms. Marvel (Iman Vellani). Além do trio, o lendário ator Samuel L. Jackson volta às telonas no papel de Nick Fury. A expectativa é de que o longa amplie ainda mais a mitologia cósmica do MCU e pavimente o caminho para os próximos filmes dos Vingadores.

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (15 de novembro)

Oito anos depois do lançamento do quarto filme, a franquia “Jogos Vorazes” volta aos cinemas com o lançamento de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes“. O longa contará a história da ascensão de Coriolanus Snow, ditador de Panem, antes de chegar ao poder. O filme se passará décadas antes dos longas estrelados por Jennifer Lawrence, servido como ambientação para a história. Rachel Zegler, Peter Dinklage, Viola Davis e Hunter Schafer são alguns dos nomes de peso do elenco.

Wonka (14 de dezembro)

No meio de dezembro, uma das mais famosas histórias da ficção vai voltar para os cinemas. Em “Wonka”, Timotheé Chalamet viverá o confeiteiro Willy Wonka, dono da Fábrica de Chocolates. O filme mostrará a juventude do personagem eternizado por Gene Wilder e Johnny Depp. Ao contrário de seus antecessores, o longa de 2023 será um musical dirigido por Paul King (“Paddington”). Além de Chalamet, estarão no filme Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Olivia Colman.

Turma da Mônica Jovem- Reflexos do Medo (28 de dezembro)

Depois do sucesso dos dois filmes anteriores, a Turma da Mônica volta para as telonas. Desta vez, assim como na linha de gibis lançadas em 2008, acompanharemos a história das versões adolescentes de Mônica (Sophia Valverde), Cebolinha (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto). Na trama, os jovens irão tentar salvar o Museu do Limoeiro, quando acabam se envolvendo com uma ameaça maior.