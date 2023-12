Angélica defende legalização do aborto e divide opiniões nas redes sociais

Apresentadora defendeu que medida seria liberdade de escolha para mulheres: ‘Ponto positivo para tomar decisão sobre o corpo’

Reprodução/Youtube/Roda Viva Angélica defendeu legalização do aborto no programa Roda Viva



A apresentadora Angélica defendeu a legalização do aborto. Na noite da última segunda-feira, 11, ela participou do programa Roda Viva e defendeu que a medida deve ser um direito de escolha da mulher. “Sou a favor de a mulher ter escolha. A mulher tem que poder decidir. A gente vê a quantidade de menina que deixa de estudar, de trabalhar ou, em situações extremas, de estupro… É uma decisão que cada vez mais as mulheres tem que poder tomar. É um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas”, defendeu. O comentário da esposa de Luciano Huck dividiu opiniões nas redes sociais. “Os bestas caem como se fosse algo bom”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter). “É de um impacto grande, viu? Ela é um dos ícones dos anos 90, tem uma admiração grande na sociedade e ao falar isso ajuda a avançar o debate”, apontou outro perfil.