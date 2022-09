Angélica esclarece rumores de briga com Mara Maravilha: ‘A gente nunca foi amiga’

Apresentadora negou que teve algum tipo de desentendimento com a cantora no passado

A apresentadora Angélica comentou sobre os rumores de briga com a cantora Mara Maravilha. Nos anos 1990, elas e Xuxa faziam sucesso comandando programas infantis na TV aberta e, nos bastidores, rolavam histórias de que as apresentadoras eram rivais. “Na época, era muita gente falando muita coisa, a gente trabalhando para caramba e um vinha e falava uma coisa, outro vinha e falava outra, a gente acreditava em algum momento, aí saia alguma coisa na revista. Era todo mundo naquela juventude, naquela ebulição toda”, comentou Angélica no podcast “O Programa de Todos os Programas”. A loira, que é casada com o apresentador Luciano Huck, enfatizou que em nenhum momento houve de fato uma briga. “Nunca teve uma ‘treta’, nunca teve isso. Cada uma tem uma história e acho que a gente de alguma forma sempre se respeitou, mesmo quando tinha essa rixa de público, a gente até falava para os fãs: ‘Não é para ficar xingando’.” Angélica, que atualmente tem demonstrado uma proximidade de Xuxa e também de Eliana, outra apresentadora que já fez sucesso com o público infantil, explicou que nenhuma delas, incluindo Mara, eram próximas no passado. “A gente nunca foi amiga, a gente se aproximou mais agora, mais velhas, todas, até por conta de trabalho mesmo, [era] aquela correria. A gente se aproximou há pouco tempo, foi natural, não foi forçação de barra, a coisa aconteceu. Não dá para forçar uma barra em amizade e em se gostar, não existe isso, tem que ser de verdade”, declarou. Em 2021, Angélica e Xuxa participaram do programa de Eliana no SBT, Mara, no entanto, ficou de fora desse reencontro de ex-apresentadoras infantis.