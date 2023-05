Angélica sugere vibrador de presente para o Dia das Mães e recebe enxurrada de críticas; veja reações

Nas redes sociais, a ex-apresentadora diz que o produto vai ‘surpreender’ as mães

Reprodução/YouTube/ Mina Bem Estar Angélica é criticada após sugerir vibrador de presente para o Dia das Mães



Faltando menos de uma semana para o Dia das Mães, que neste ano será celebrado no próximo domingo, 14, a ex-apresentadora Angélica usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para sugerir um vibrador de presente para as “rainhas” de todo o Brasil. “Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou nem cartão bonitinho. Estamos falando daquele que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto. […] para surpreender sua mãe”, escreveu na publicação, que tem uma foto com um vibrador. Os seguidores da esposa de Luciano Huck criticaram a postura dela. “Estou precisando não, marido comparecendo bem, obrigada”, disse uma. “Eu respeito minha mãe”, comentou uma segunda. “Ridícula. É o fim dos tempos”, escreveu uma terceira. Uma quarta internauta foi mais além. “Realmente dá um vibrador para uma mãe idosa deve ser um ótimo presente. Realmente o respeito e os valores estão se perdendo mesmo, uma mulher que presa a família, fazer esse tipo de anúncio, realmente não combina com você. Que cada um use o que quiser, e faça o que quiser da sua vida. Queria saber se ela vai dá um de presente para a mãe dela”, questionou.