L7nnon se pronuncia após rumores de que vive romance secreto com Bruna Marquezine

Rapper começou a ser ‘shippado’ com a atriz após a estrela de ‘Besouro Azul’ comentar um post do cantor

Reprodução/Instagram/l7nnon/brunamarquezine L7nnon deu a entender que não está se relacionamento com Bruna Marquezine



O rapper L7nnon quebrou o silêncio e falou nesta segunda-feira, 8, sobre os rumores de que está vivendo um affair secreto com a atriz Bruna Marquezine. As especulações começaram após o colunista Lucas Pasin, do UOL, afirmar que os artistas ficaram pela primeira vez há mais um ano e que há alguns meses eles passaram a conversar com frequência. Ainda de acordo com o colunista, a protagonista de “Besouro Azul” estaria encantada com o estilo de vida do cantor, que não bebe, não fuma e é bem ligado à família. Os fãs começaram a “shippar” L7nnon com Marquezine um pouco antes, em março deste ano, quando a atriz fez uma brincadeira sobre o look escolhido pelo artista para o show que realizou no Lollapalooza. “E esse frio que tá fazendo em São Paulo, hein”, comentou Marquezine em um post de L7nnon. Em meio às especulações, o rapper decidiu se manifestar e deu a entender que não está vivendo um affair com a ex-namorada de Neymar. “Daqui a pouco eu vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber (risos), já que o que importa é o que vai dar o que falar e não o que de fato é verdade”, escreveu L7nnon nos stories do Instagram. O rapper também já foi “shippado” nas redes sociais com Anitta e Juliette. Em novembro do ano passado, durante participação em um podcast, ele disse que não teve nada com as artistas e enfatizou que ambas são suas amigas e parceiras de trabalho.