Anitta chama de ‘insuportável’ período pós-cirúrgico: ‘Fase extremamente ruim’

Cantora fez post dizendo que sabe que os fãs estão na expectativa para ela aparecer, mas está difícil

Reprodução/Instagram/anitta



A cantora Anitta falou nesta sexta-feira, 22, como está sendo o seu processo pós-operatório. A artista passou por uma cirurgia no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, em São Paulo, na última quarta-feira, 20, para o tratamento da endometriose. No Twitter, a poderosa disse que os últimos dias não foram fáceis e que ainda não se recuperou por completo: “Sei que vocês estão esperando eu aparecer, mas está difícil viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim”. Em nota, o hospital informou que o procedimento realizado pela artista é minimamente invasivo e durou cerca de quatro horas. O estado clínico da dona do hit Envolver é bom, mas ainda não há previsão de alta. Ela foi internada assim que encerrou a turnê que fez pela Europa e, na ocasião, explicou que a cirurgia já estava marcada há um tempo.

No início deste mês, Anitta decidiu falar de uma forma franca com os seguidores sobre o problema de saúde que estava enfrentando. Segundo a cantora, por nove anos ela sofreu com dores principalmente após o ato sexual. “A dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe”, comentou a artista, que demorou quase uma década para receber o diagnóstico de endometriose. Conforme divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, essa “é uma condição inflamatória crônica originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero, podendo causar sangramentos, cólica menstrual, dor intensa e infertilidade, entre outras complicações”. Em alguns casos, como o de Anitta, a intervenção cirúrgica é indicada.